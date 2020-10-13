Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимого заболевания» участника тестирования

Американская компания Johnson & Johnson объявила о временной приостановке третьей фазы испытания разработанной ею вакцины от новой коронавирусной инфекции.



Такое решение, сообщается на сайте компании, было принято из-за «необъяснимого заболевания» одного из участников испытаний. Подробности Johnson & Johnson обещает сообщить позднее — после того, как будет получена полная информация о состоянии заболевшего.



В заявлении компании также подчеркивается, что при проведении испытаний, особенно масштабных, ухудшение самочувствия и другие происшествия не являются чем-то необычным.



Johnson & Johnson начала третью фазу испытания своей вакцины от коронавируса на 60 тысячах добровольцах во второй половине сентября.



В начале сентября третью фазу испытания вакцины от COVID-19 приостанавливала компания AstraZeneca — также из-за заболевания одного из участников тестирования. Примерно через неделю испытание вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, было возобновлено.



Третью фазу испытания вакцин от коронавируса в мире в настоящий момент проводят несколько компаний в нескольких странах. В частности, на этом этапе находится «Спутник V», который власти России называют первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

