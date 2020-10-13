Польша и в дальнейшем будет лучшим другом Украины в вопросе евроинтеграции - Кулеба

Польша и в дальнейшем будет лучшим другом Украины в вопросе европейской и евроатлантической интеграции. Об этом по результатам визита в Украину президента Польши Анджея Дуды сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.



"Вчера начался визит Анджея Дуды, были очень предметные обсуждения, подробно обсуждали вопросы торговли, вопросы безопасности, и, безусловно, вопросы исторической памяти. Наш президент занимал очень принципиальную позицию по этим вопросам, и мне больше всего понравилось, что оба президента были очень искренними в обсуждении этой проблематики и это становится надеждой, что нам удастся держать эти вопросы деполитизированными... Но я хочу очень четко отметить, что какими бы ни были проблемы, связанные с исторической памятью, президент Польши был очень четкий, он отметил, что Польша и в дальнейшем будет нашим лучшим другом в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины", - сказал министр.



По его словам, в этом контексте президент Дуда вспомнил "Люблинский треугольник", инициативу, которую глава МИДа Украины основал вместе с министрами иностранных дел Польши и Литвы. В этом же контексте Президент Украины поблагодарил за поддержку в предоставлении Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО, напомнил Кулеба.



"Мы будем двигаться дальше на этих треках вместе с поляками и другими друзьями нашего государства", - добавил он.

