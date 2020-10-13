Украина присоединится к введенным санкциям ЕС против Беларуси

Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям после того, как их введет Евросоюз, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.



Министр подчеркнул, что вопрос Беларуси - это пример того, как работает предусмотренная соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украины, "когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам".

