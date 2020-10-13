Водителям за неделю насчитали 2,4 млн грн штрафов за перегруз на дорогах

За прошедшую неделю, с 5 по 11 октября, инспекторы проверили почти 19 тыс. транспортных средств, и насчитали 2,45 млн грн платы за перегруз. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, передает УНН.



Транспортные средства проверяли инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией. В итоге они составили 318 актов о нарушениях габаритно-весовых параметров.



В разрезе регионов наибольшие платы за проезд начислено в Херсонской, Одесской и Донецкой областях, комментирует глава министерства Владислав Криклий.



"Мы продолжаем проводить разъяснительную работу с частыми нарушителями ГВК", - добавил он.



В топ-5 нарушителей габаритно-весового контроля (ГВК) на прошлой неделе вошли следующие компании: ООО "Украгроком" (штраф - 2,4 тыс. евро), ООО "ТРАНС СЕРВИС-1" (штраф - 212,4 евро), Ларчиков М.А. (штраф - 81 евро), ООО "Доррем Технологии" (штраф - 16,8 евро), ООО "Велена" (штраф - 15,6 евро).



Также сообщается, что за неделю повысились показатели эффективности ГВК в семи областях: Винницкой, Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Сумской и Хмельницкой.

