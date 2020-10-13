Утверждена дата проведения пробного ВНО

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году состоится 10 апреля. Пройти регистрацию для участия в нем можно в период с 5 по 19 января. Об этом сообщает Центр оценивания качества образования во вторник, 13 октября.



Указано, что пройти регистрацию можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. При этом пробное ВНО можно будет пройти лишь по одному предмету.



"Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021", – говорится в сообщении.



Пробное тестирование можно пройти дома, а после ответы можно внести на специальный сервис определения результатов. Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы 16 апреля на информационных страницах участников.

