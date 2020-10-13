Зеленский и Дуда прибыли в Одесскую область
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во вторник прибыли в Одесскую область
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский совместно с президентом Республики Польша Анджеем Дудой примут участие в украинско-польском экономическом форуме, где встретятся с представителями деловых кругов двух стран.
"По результатам переговоров ожидается подписание двусторонних документов", - сказано в сообщении.
Источник: Интерфакс-Украина
13:17