Зеленский и Дуда прибыли в Одесскую область

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во вторник прибыли в Одесскую область



Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский совместно с президентом Республики Польша Анджеем Дудой примут участие в украинско-польском экономическом форуме, где встретятся с представителями деловых кругов двух стран.



"По результатам переговоров ожидается подписание двусторонних документов", - сказано в сообщении.

