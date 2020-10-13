В Киеве уволилась четверть медиков - Гелевей

С начала пандемии коронавируса в Киеве уволились до 25% медиков. Об этом в эфире Громадського радіо заявил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.



"Из этого количества 10% врачей, другие – средний персонал. Причина – низкая зарплата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10 000 – 15 000", – сказал чиновник.



Также он заявил, что в столичных больницах может не хватить кислорода.



Гелевей призывает перераспределить средства из других сфер на борьбу с коронавирусом - на закупку необходимого оборудования и повышение зарплат медикам.



На данный момент к борьбе с COVID-19 в Киеве привлекли 20 больниц, тогда как в начале пандемии было всего семь. При этом, по словам Гелевея, в опорных больницах заполненность достигает 90%.

