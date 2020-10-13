Всеукраинский опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий - ОП

Проведение всеукраинского опроса в день голосования 25 октября не будет иметь юридических последствий. Ранее с соответствующей инициативой проведения опроса выступил президент Владимир Зеленский.



Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.



В ОП отметили, что проведение опроса обусловлено желанием узнать, "что на самом деле думает народ".



"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституции, не будет иметь прямых юридических последствий. Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеют достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественное мнением", - сообщили в ОП.

