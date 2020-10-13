На всеукраинский опрос не будут выносить спекуляции по Донбассу

На всеукраинский опрос 25 октября не будут выносить спекулятивные вопросы по теме Донбасса. А озвученные отдельными лицами темы, которые якобы готовят на опрос, не соответствуют действительности. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.



По его словам, информацию отдельных блогеров о вопросах не следует считать аутентичной.



"Кстати, среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках", - подчеркнул собеседник.



Отметим, сегодня некоторые Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что на всенародный опрос якобы вынесут вопросы по Донбассу, поставке воды в Крым, внешнеполитическому курсу и т.д.

