Кличко обратился к Раде из-за цен на газ

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Верховную Раду принять законопроект, который позволит снизить тарифы на газ. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 13 октября.



"Я обращаюсь к депутатам парламента безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную - низкую цену за услуги", - подчеркнул Кличко.



Кличко напомнил, что в прошлом году скидка на газ регламентировалась постановлением Кабинета Министров, и благодаря этой скидке киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен. Однако в текущем году такое постановление правительства принято не было, поэтому у теплоснабжающих предприятий нет правовых оснований применять актуальную цену на газ.



"Более того, парламент не смог принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа. Которая на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м", - отметил Кличко.



Также он сообщил, что Киев готов оперативно начать отопительный сезон.



