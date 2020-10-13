Больницы обеспечены средствами защиты на два месяца - министр
Больницы, определенные для лечения больных COVID-19, обеспечены средствам индивидуальной защиты не менее, чем на два месяца.
Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"В больницах, определенных для лечения COVID-19 по всем без исключения средствам индивидуальной защиты у нас по всей стране на 92 суток остатки, 75 суток. Это костюмы биологической защиты, перчатки, маски, респираторы. То есть по каждому виду средств индивидуальной защиты у нас остатки не менее чем на 2 месяца по всей стране", - сказал Степанов.
Источник: Укринформ
15:36
Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимого заболевания» участника тестирования