Больницы обеспечены средствами защиты на два месяца - министр

Больницы, определенные для лечения больных COVID-19, обеспечены средствам индивидуальной защиты не менее, чем на два месяца.



Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.



"В больницах, определенных для лечения COVID-19 по всем без исключения средствам индивидуальной защиты у нас по всей стране на 92 суток остатки, 75 суток. Это костюмы биологической защиты, перчатки, маски, респираторы. То есть по каждому виду средств индивидуальной защиты у нас остатки не менее чем на 2 месяца по всей стране", - сказал Степанов.

