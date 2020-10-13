Тихановская требует от Лукашенко уйти до 25 октября

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко "народный ультиматум" - до 25 октября он должен объявить о своём уходе, иначе начнётся национальная забастовка.



"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключённые должны быть освобождены", - сказано в заявлении в Telegram-канале Тихановской во вторник.



Экс-кандидат заявила, что если до 25 октября эти требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы с "народным ультиматумом"."И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", - пообещала она.



По словам Тихановской, у власти есть "13 дней, чтобы выполнить три условия". "У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - добавила экс-кандидат в президенты.

