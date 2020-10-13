Шмыгаль созвал на сегодня внеочередное заседание правительства

Внеочередное заседание Кабинета министров состоится во вторник, 13 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.



"13 октября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства", - говорится в сообщении.



Начало заседания запланировано на 16:00.



После заседания с заявлениями для СМИ выступят министр здравоохранения Украины Максим Степанов, врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

