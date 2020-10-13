Шмыгаль созвал на сегодня внеочередное заседание правительства

Шмыгаль созвал на сегодня внеочередное заседание правительства

Внеочередное заседание Кабинета министров состоится во вторник, 13 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"13 октября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства", - говорится в сообщении.

Начало заседания запланировано на 16:00.

После заседания с заявлениями для СМИ выступят министр здравоохранения Украины Максим Степанов, врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.