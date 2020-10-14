Тенотен - то, что вернет в жизнь спокойствие

Жизнь в современном мире наполнена стрессами и тревогами, поэтому для защиты от них следует использовать достижения фармакологии. Одним из самых интересных в этом плане является Тенотен - препарат, который позволяет защитить нервную систему. Как он действует?

Особенности воздействия Тенотена на организм человека

Это лекарственное средство имеет успокоительное и противотревожное действие, благодаря чему пациенты, которым его выписывали, становились более устойчивыми к психоэмоциональным нагрузкам. Он защищает от стресса путем естественного восстановления пластичности нервной системы, поскольку уже в конце первой недели применения благодаря ему нормализуется вегетативный тонус и повышается работоспособность.





Как еще Тенотен воздействует на психику человека? Он:

устраняет тревожность и навязчивое беспокойство, благодаря чему к человеку возвращается ясность мышления и возможность принимать взвешенные решения;



дает возможность более спокойно реагировать на внешние события, даже если они носят негативный характер;



мягко борется с повышенной возбудимостью, раздражительностью у детей и подростков.

Тенотен прекрасно справляется также с нарушениями внимания, которые часто являются побочным симптомом невротических расстройств и неврозов. Он бывает взрослым и детским.





Кому будет полезен современный препарат

Нервным заболеваниям сегодня подвержены все, от студентов до пенсионеров. Проблемы на работе вызывают проблемы с близкими, а последние порождают постоянное ощущение тревоги, которое может перерасти в навязчивое состояние, а затем и в невроз. Чтобы этого не произошло, как раз и нужно приобрести Тенотен в "Аптеке Доброго дня". Заказывать там действительно удобно, так что это не вызовет дополнительного психологического дискомфорта, а стоимость лекарства ниже, чем в других аптеках, так что позволить его себе сможет даже студент, мандражирующий перед сессией. Кстати, заторможенного состояния препарат не вызывает, так что его можно спокойно принимать накануне экзаменов.

Благодаря мягкому успокаивающему действию Тенотена даже очень занятый человек сможет найти минутку для того, чтобы расслабиться вместо того, чтобы сосредотачиваться на повседневных стрессах. Препарат делает жизнь более спокойной, постепенно возвращая в нее способность радоваться и наслаждаться каждым мгновением.