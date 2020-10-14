Apple показала четыре новых айфона с 5G

Apple представила линейку новых айфонов: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.



Все модели поддерживают стандарт 5G.



Стоимость 12 Pro начинается от 999 долларов, 12 Pro Max — от 1099 долларов, iPhone 12 mini и iPhone 12 — от 699 долларов и от 799 долларов соответственно.



Две младших модели будут доступны в синем, зеленом, черном, белом и красном Product (RED); старшие — в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете «тихоокеанский синий».

