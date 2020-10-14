Стюардесса назвала самые опасные при пандемии места в самолете

Американская стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) назвала наиболее загрязненные бактериями и, следовательно, опасные во время пандемии коронавируса места на борту самолета. Об этом пишет Daily Express.



Так, в первую очередь, по мнению бортпроводницы, пассажирам следует избегать частого контакта с поверхностями непосредственно в зоне посадочного места — к примеру, с карманами на впереди стоящих креслах.



«Подумайте обо всех грязных салфетках, пакетах для отходов и мусоре, которые там раньше находились», — пояснила Камалани, добавив, что члены экипажа, как правило, уделяют внимание лишь общей гигиене салона и не проводят регулярные процедуры дезинфекции.



Кроме того, подчеркнула сотрудница авиакомпании, путешественникам необходимо с осторожностью прикасаться к откидным столикам, кондиционерам, а также инструкциям по безопасности на борту лайнера — американка заявила, что перечисленные элементы строго необходимо обрабатывать с применением антисептических средств.



Вдобавок туристам следует проявлять осторожность при походе в туалетную комнату. «Заходя в кабину, закрывайте за собой дверь при помощи салфетки», — посоветовала Камалани.

