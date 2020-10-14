Еще одна компания приостановила работу над препаратом от COVID

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания препарата против коронавируса. Об этом во вторник, 13 октября, сообщило агентство Reuters.



Отмечается, что компания занимается разработкой сыворотки на основе антител - аналога препарата Regeneron, который давали президенту США Дональду Трампу во время лечения.



"Независимый совет по мониторингу данных из предосторожности рекомендовал объявить паузу в наборе добровольцев", - заявила представитель компании Молли Маккалли.



Она отметила, что таким образом компания заботится об участниках исследования.



"Lilly поддерживает решение независимого совета, принятое в целях заботы о безопасности пациентов-участников исследования", - подчеркнула Маккалли.

