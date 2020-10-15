МФО восстановились и достигли практически «докарантинных» показателей

Несмотря на снижение объемов кредитования вдвое из-за влияния кризиса МФО сумели быстро переорганизовать бизнес и восстановить доходы. Ряд крупных компаний, как «Money4You» сумели увеличить суммы для онлайн-кредитования и ускорить выдачу средств на банковские карточки.

МФО смогли оперативно отреагировать на изменения рынка в текущем году и реорганизовать бизнес-процессы, предоставляя заемщикам более быстрые займы онлайн.

Уже 3 года рынок небанковских услуг показывает высокие показатели роста. Стремительному развитию способствует автоматизация процессов. Количество клиентов и одобренные ссуды росли. С приходом пандемии ситуация изменилась, и рынок «просел», однако 3 квартал текущего года продемонстрировал восстановление сектора по выдаче кредитов онлайн на карту.

Всплеску кредитования послужило несколько трендов, озвученных на сентябрьском саммите MFO 2020, прошедшим накануне в Киеве. Как сообщил сервис Crezu, который помогает подобрать кредит онлайн на карту среди десятков МФО, основными «триггерами» для развития рынка послужили:

Доступность онлайн-технологий. Быстрота обработки заявки и принятие решения. Сокращение издержек микрокредитных организаций.

Как отметил Crezu, повышение спроса на срочные кредиты онлайн наблюдается именно за счет автоматизации рассмотрения заявки, доступности, понятных условий и комфорта при получении кредита. Наиболее популярны такие займы среди молодежи. Заемщики используют гаджеты и получают ссуды полностью удаленно.

Пошатнуть уверенность МФО может вторая волна коронавируса, которая ожидается до конца года. Если потребуется введение новых карантинных мер, то население потеряет в доходах, а значит, возрастет число проблемных заемщиков.

Ввиду этого на саммите были определены дальнейшие тренды развития МФО. В 3 и 4 квартале 2020 года, чтобы выжить в условиях конкуренции, компаниям придется искать новые маркетинговые стратегии. Фирмам, которые не смогут адаптироваться к новым условиям, просчитать риски, вероятно, придется покинуть рынок микрокредитования.

Напомним, хотя проседание небанковского сектора не было таким стремительным в 1 и 2 квартале текущего года. Банковский сектор «спустился» в 3 раза. Тем не менее, по мнению экспертов, уровень одобрения заявок снизился до 60% в сравнении с показателями в начале года. Многим компаниям пришлось отказаться от акций и привлекательных ставок под 0%, а также ужесточить требования к заемщикам.

Таким образом, небанковскому сектору придется выработать важные решения до конца 2020 года, чтобы балансировать между заемщиками и личными интересами.