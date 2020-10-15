В Барселоне ужесточают карантин

В среду, 14 октября, власти Каталонии решили ужесточить ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Уже с завтрашнего дня в регионе закроют бары и рестораны. Предварительно, такие ограничения ввели на 15 дней.



Об этом сообщает агентство "Интерфакс".



Кроме того, в торговых центрах и спортивных залах обязаны сократить количество работающего персонала и посетителей. А в университетах Каталонии временно прекратились очные занятия и спортивные мероприятия.



Как сообщается, за минувшие сутки в Каталонии выявили 1,2 тысяч новых случаев коронавируса, 111 человек госпитализированы, еще 14 человек скончались.

