Новак: "Северный поток-2" не влияет на поставки газа через Украину

"Северный поток — 2" является коммерческим проектом, не влияющим на маршрут поставок российского газа через Украину, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".



"Как мы сегодня видим, европейские страны заинтересованы в поставках российского голубого топлива. Мы в этом еще раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнерами нашего совместного проекта газопровода "Северный поток — 2", - пишет Новак.



"Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать как минимум, до 2024 года", - продолжил он.

