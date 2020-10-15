Лавров назвал условие стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе

Политическое урегулирование в Нагорном Карабахе должно идти параллельно с воплощением уже имеющихся договоренностей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.



"Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно. Это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом", — сказал он в интервью российским журналистам.



Печальные события последнего времени должны помочь активизировать политический процесс, выразил надежду министр.



Конфликт в регионе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.



С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.



Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.



Девятого октября в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, они длились более десяти часов. Стороны договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших, однако бои продолжаются.

