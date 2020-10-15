Путин внес в Госдуму законопроект статусе и полномочиях Госсовета

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству.



Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. Предусматривается, что председатель и члены этой структуры будут участвовать в его работе на общественных началах.



"Основными задачами Госсовета являются... обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации", - говорится в законопроекте.

Он будет состоять из президиума, состав которого будет определяться президентом, и комиссий, также в нем могут быть созданы рабочие группы, следует из текста внесенного в Госдуму законопроекта. Госсовет сможет инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие.

"В случае принятия Государственным Советом решения о необходимости принятия федерального конституционного закона, федерального закона или внесения в них изменений, внесения поправок в проект федерального конституционного закона или федерального закона проект соответствующего акта вносится в Госдуму", - говорится в документе.



Также Госсовет сможет инициировать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.



Кроме того, предложенный президентом законопроект дает определение понятию "единая публичная власть".



В состав Госсовета войдут, помимо президента, который будет являться его председателем, председатели правительства, Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента, главы регионов. Также по решению президента в его состав могут быть включены представители парламентских партий, местного самоуправления и "иные лица".

