ЕС ввел санкции против России из-за Навального

Европейский союз ввел санкции против нескольких россиян и одного госучреждения РФ из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.



"Персональные ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло", - говорится в документе.



В санкционный список также включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, с которым предпринимателям из ЕС запрещено поддерживать любые отношения.



Введенные ЕС ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию союза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

