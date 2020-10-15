Зеленский представил новую главу Черниговской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил новую главу Черниговской областной государственной администрации, экс-заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко вместо уволенного указом от 13 октября Андрея Прокопенко.



"Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут ставать главами областных государственных администраций. Я считаю, что это действительно очень важно", - сказал он, выступая в четверг на земельной форуме "Земля – народу" в Черниговской области.



Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Была избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса президента.



В апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента и назначил на ее место Романа Машовца. Через несколько дней Кабинет министров Украины назначил Коваленко заместителем министра развития громад и территорий.



12 сентября Прокопенко подал заявление об отставке с должности. "Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Глава ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый глава ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - заявил Прокопенко в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

