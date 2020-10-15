Ryanair сокращает зимнее расписание на 60% из-за падения бронирований

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в ноябре-марте будет выполнять лишь 40% рейсов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее из-за снижения количества бронирований.



Как сообщается в пресс-релизе Ryanair, ранее авиаперевозчик планировал выполнять 60% рейсов. Авиакомпания надеется поддерживать загруженность рейсов на уровне около 70%.



Ryanair связывает падение бронирований, особенно на ноябрь-декабрь, с ограничениями на поездки, введенными властями стран ЕС и британским правительством.



"Мы крайне сожалеем о сокращении зимнего расписания, которое стало неизбежным из-за неэффективного управления авиаперевозками в ЕС", - отметил глава Ryanair Майкл О'Лири.



Авиакомпания ожидает, что в текущем финансовом году перевезет 38 млн пассажиров по сравнению с июльским прогнозом на уровне 60 млн.



Авиаперевозчики обычно могут прогнозировать долгосрочный спрос и заранее составлять расписание, однако в этом году представители отрасли вынуждены регулярно менять планы в условиях карантинных мер, которые сказываются на бронированиях, пишет Financial Times.



Бюджетный авиаперевозчик easyJet в октябре-декабре будет выполнять только 25% рейсов по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., в то время как венгерская Wizz Air сократила зимнее расписание на 50%. British Airways, которая зависит от дальних перелетов и бизнес-поездок, в сентябре выполняла лишь 25-30% рейсов от обычного уровня.



Акции Ryanair в четверг дешевеют на 3,5%.

