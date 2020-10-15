Каникулы в школах Киева начнутся 21 октября – Кличко

В Киеве школьные каникулы начнутся 21 октября, сообщил мэр города Виталий Кличко.



"Об учебном процессе в столице. На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября, - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины рекомендовал учреждениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, с дальнейшим переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.



В административно-территориальных единицах, в которых установлены "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников.



Такое исключение было сделано в связи с тем, что наполняемость классов специальных учреждений общего среднего образования, санаторных школ и школ-интернатов составляет от 6 до 12 человек, средняя наполняемость дошкольных учреждений составляет 115 человек, что позволяет обеспечить все необходимые санитарные и противоэпидемические мероприятия.

