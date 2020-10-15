Децентрализация – это возможность сделать в разы больше, — мэр Вишневого Диков

Децентрализация полномочий и финансов позволит объединенным территориальным общинам существенно увеличить строительство и реконструкцию социальных, транспортных и коммунальных объектов, - заявил мэр города Вишневое во время он-лайн дискуссии, организованной Центром социально-политического анализа "Реформы".



Одним из ключевых плюсов децентрализации государственного управления и финансов участники он-лайн дискуссии "Жизнь общин после выборов", организованной Центром социально-политического анализа "Реформы", назвали увеличение возможностей объединенных территориальных общин.



Во-первых, к этому приведет делегирование в ОТО функций районных и областных советов в сфере медицины, образования, транспорта, - констатировал директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.



Во-вторых, объединение ресурсов приведет к эффекту синергии, - отметил городской голова города Вишневое Киевской области Илья Диков. По его мнению, более значительный ресурс, который будут иметь общины, объединившись, позволит сконцентрироваться на построении значимых для жителей социальных, инфраструктурных и коммунальных объектов.



"Кроме того, что у советов ОТО будет больше полномочий и финансов, они будут сами определять, какие школы, детские сады строить – таким образом, как считают их избиратели. Более того, будет возможность сконцентрироваться на реализации действительно масштабных проектов, которые востребованы жителями - подчеркнул Илья Диков. - Например, в Вишневом мы каждый день общаемся с общественностью, с жителями, с активистами и уже есть разработанные проекты реконструкции школ №4 и №2, проекты здания новой городской больницы, городского дворца культуры и искусств. Идет подготовка совместного проекта с Северной экологической финансовой корпорацией NEFCO по модернизации системы теплоснабжения и повышения энергоэффективности. В том числе, за счет грантовых средств. Но, наверное, самый большой из запланированных проектов - это строительство путепровода над железнодорожными путями для того, чтобы соединить Северную и Южную сторону города. Большое количество планов на будущее не означает, что мы сейчас сидим сложа руки. 1 сентября мы открыли новый корпус детского сада "Яблонька", на днях открываем также старый после капитальной реконструкции. Начинаем капитальный ремонт детского сада "Бусинка" с увеличениями количества детских групп почти в два раза. Прямо сейчас ведется строительство нового резервуара питьевой воды".



В ходе он-лайн дискуссии эксперты отметили, что по разным причинам не каждая ОТО может реализовать масштабные проекты. Так, эксперт по государственному управлению Алексей Вышноградов заметил, что преградой к этому может быть целый ряд факторов: недостаточность даже объединенных и "делегированных" бюджетов, отсутствие у голов ОТГ и их команд соответствующего опыта строительства и элементарная коррупция.



Согласился с этим и директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк, который добавил, "что будущее пока буквально в руках избирателей - именно они выбирают команды голов ОТГ и депутатов".



По мнению народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского примеры успешных кейсов, где сочетаются и возможности делегированного и объединенного в рамках реформы функционала, и опыт команд, есть - и один из них, это именно Вишневое.



По словам Дубинского "в Вишневом в последние годы увеличено количество мест в детских садах и школах, достроена и введена в эксплуатацию школу №1, построена и введена в эксплуатацию новая современная детская поликлиника, реконструировано и открыто помещение ЗАГСа, обустроены более 10 скверов и построены современные парки, реконструированы и расширены главные дороги из города в Киев, проведен капитальный ремонт придомовых территорий. А видели ли вы новый стадион в Вишневом? Ему могут позавидовать и во многих областных центрах Украины".



По словам Вишневского городского головы Ильи Дикова, если раньше бюджет города составлял около 280 млн. грн, то по подсчетам экспертов после внедрения децентрализации объединенная смета города и села Крюковщина достигнет около 700 млн. грн. "В плане развития инфраструктуры и комфортных условий жизни сделать можно в разы больше", - резюмировали участники дискуссии кейс Вишневской ОТО.

