Пик платежей по внешнему госдолгу пройден – Минфин

Украина прошла пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Mind. "1 сентября Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа превысила $2 млрд. Из них $1,69 млрд – на погашение еврооблигаций и $400 млн – проценты по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 гг.



Сейчас можем уверенно утверждать, что пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году успешно пройдены", – сказал Марченко.



Он отметил, что сейчас дефицит общего фонда государственного бюджета меньше, чем предусмотрено росписью (93,2 млрд грн по результатам января-сентября этого года при росписи отчетного периода в сумме 177,5 млрд грн).



"В настоящее время нам хватает имеющихся ресурсов. Мы не видим необходимости увеличивать долговую нагрузку страны. Ситуация контролированная. Мы готовы к любым изменениям, чтобы обеспечить необходимое финансирование мероприятий по преодолению пандемии", – заверил глава Минфина.

