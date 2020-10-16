Трамп заявил, что не хочет разговаривать с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет в данное время прямого диалога с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business.



"Я не говорил с ним какое-то время, и я не хочу говорить с ним (сейчас)", - сказал Трамп в телефонном интервью. На вопрос о том, просила ли китайская сторона о разговоре двух лидеров, Трамп заявил: "Я не хочу комментировать это, они хотят говорить с нами".



Трамп вновь заявил, что Пекин "заплатит" за пандемию коронавируса "в той или иной форме".

