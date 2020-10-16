В странах ЕС массовые антирекорды по коронавирусу

В ряде стран Евросоюза фиксируют рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом. Так, в соседней с Украиной Польше за сутки зафиксировано 8 099 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост заболеваемости COVID-19 в Польше продолжается последнюю неделю. Всего за время пандемии в Польше коронавирусом заболели 149 903 человека, 3 308 пациентов умерли.

В Чехии за сутки подтвердили еще больше заболевших - 9544 случаев. При этом всего за время пандемии выявлено 77 217 активных случаев, 1172 из них умерли (+35 за сутки).



В Германии за сутки подтвердили 6638 новых случаев инфицирования коронавируса, что также является рекордным показателем. Также за сутки сообщили о 33 смертельных случаях среди инфицированных.



В Нидерландах обнаружили 7833 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это почти на 550 человек больше, чем днем ранее, и является новым рекордом для страны. За сутки из-за коронавируса умерли 29 человек.



Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Португалии за сутки увеличилось на рекордные 2 101, составив 93 294. За прошедший день в Португалии умерли 11 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов в стране составляет 2 128. Выздоровели свыше 55 тысяч заразившихся.

