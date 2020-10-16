Нацсовет проверит телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne из-за трансляции встречи Медведчука и Путина

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил выездные внеплановые проверки телеканалам Z ZIK, 112 Украина и NewsOne в связи с выявленными нарушениями, связанными с предвыборной агитацией, сообщается на сайте Нацсовета.



В частности, речь идет о трансляции встречи одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.



В эфире телеканала NewsOne 6 - 8 октября трижды транслировали Newstime с полной версией этой встречи, а также зафиксировали еще 11 трансляций Newstime с фрагментами встречи с редакционным комментарием телеканала.



"Темой обсуждения стали налаживания взаимоотношений Российской Федерации с Украиной, поставки вакцины от Сovid-19 "Спутник V" в Украину и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.



Встреча Медведчука с Путиным также транслировалась на телеканале "112 Украина" 6 - 8 октября. А на канале Z ZIK 6 - 7 октября зафиксировали два включения московской встречи в передаче "Детали дня" и две трансляции в рубрике "У нас много новостей". Общий хронометраж всех передач составлял 57 минут.



"Члены Национального совета единогласно проголосовали за назначение ООО "Новости 24 часа", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" и ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" внеплановых проверок. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством для выявления и фиксирования фактов соблюдения или несоблюдения лицензиатами требований абзаца девятого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". По результатам проверок будут приняты соответствующие законодательные нормы решения", - говорится в сообщении.

