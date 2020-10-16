COVID-вакцину планируют испытать на украинцах

В Украине планируют провести испытания европейской вакцины от коронавируса, сообщила директор государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко в эфире Право на владу на 1+1.



Для испытаний планируют отобрать около 4,2 тысяч добровольцев.



"Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", - сказала Думенко.



Для участия в исследования рассматриваются клинические центры в Киеве, Виннице, Львове, Ивано-Франковске. Именно туда должны обращаться добровольцы, чтобы принять участие в испытаниях.

