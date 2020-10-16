Трамп считает себя вторым после Иисуса Христа по популярности в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу.



"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменитый?". И я ответил: Иисус Христос"", - рассказал Трамп на митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).



"И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он (Иисус Христос - ИФ) лидирует с большим отрывом", - добавил президент США.



Трамп, оправившийся после коронавируса, в настоящее время фактически ежедневно посещает разные штаты и проводит митинги в рамках предвыборной кампании. В своих выступлениях перед сторонниками он традиционно критикует своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена.



Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.



Трамп ранее заявил, что не верит опросам, согласно которым большинство американцев отдают предпочтение Байдену.

