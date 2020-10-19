На МКС перекрыли утечку воздуха

Астронавтам с Международной космической станции удалось загерметизировать место утечки атмосферы на станции временными средствами. Об этом в Twitter сообщает "Роскосмос", передает УНН.



"Экипаж МКС загерметизировал место утечки атмосферы на станции временными средствами, находящимися на ее борту. Сейчас главная оперативная группа управления совместно с экипажем экспедиции МКС-63 разрабатывает программу действий для постоянной герметизации места утечки", - говорится в сообщении.



Ранее космонавтом удалось обнаружить предполагаемое место утечки воздуха на Международной космической станции с помощью пакетика чая.



Сейчас на МКС находится шесть человек: российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.

