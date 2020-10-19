Гормон, отвечающий за насыщение, оказался связан с качеством памяти

Ученые из Южно-Калифорнийского университета обнаружили, что гормон грелин, влияющий на пищевое поведение, одновременно сказывается на памяти, пишет Medical Express. Грелин сообщает о чувстве голода и помогает регулировать метаболизм. Новое исследование с использованием грызунов показало, как грелин взаимодействует с блуждающим нервом, который передает сигналы от кишечника к мозгу.



Отсутствие передачи сигналов грелина блуждающему нерву не только нарушало регуляцию уровня глюкозы в крови, но и приводило к увеличению веса грызунов. При этом количество потребляемой пищи за один раз не менялось. Вместо этого животные увеличили частоту приема пищи. И данный факт связывался с ухудшением памяти грызунов.



По словам ученых, память о том, когда вы в последний раз ели, будет влиять на то, как скоро наступит следующий прием пищи. В итоге, хотя грызуны могли вспомнить, где они брали пищу, они забывали, что недавно поели. Их желудки также опорожнялись медленнее обычного. Все это говорило о нарушении эпизодической памяти.

