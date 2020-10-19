Холодная вода оказалась спасением от деменции

Ученые Кембриджского университета в Великобритании показали, что плавание в холодной воде может отсрочить наступление деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщается в издании The Independent.



Исследователи обнаружили, что у многих пловцов в холодной воде, за состоянием здоровья которых они наблюдали с 2016 по 2018 годы, уровень белка холодового шока (RBM3) оказался повышенным. Предыдущие эксперименты на мышах показали, что RBM3 может спасать грызунов от развития деменции.



Специалисты сравнили пловцов с людьми, которые занимаются лечебной гимнастикой тай-чи и редко простужаются. Только у первых было зафиксировано увеличение белков холодового шока. Эти соединения, играющие важную роль в адаптации к низким температурам, в больших количествах присутствуют в организме растений и хладнокровных животных, однако также были найдены и у млекопитающих, включая людей.



Исследователи надеются, что результаты научной работы позволят в будущем разработать новые средства профилактики нейродегенеративных заболеваний. По оценкам Национальной службы здравоохранения, в одной только Великобритании от деменции страдают 850 тысяч человек.

