Волна COVID-19 пошла на пользу компаниям вроде Facebook, Amazon, Google и Apple

Казалось бы экономическая обстановка в мире никак не может стать лучше после наступления периода пандемии COVID-19, однако только не в случае с такими корпорациями как Google, социальная сеть Facebook, крупнейшая в мире площадка по продаже вещей через интернет Amazon и Apple. Эти компании наоборот оказались в крайне выгодном положении, соответственно их акции лишь растут.

Были опубликованы результаты, изучив которые можно прийти к выводу, что в тот момент, когда в целом тенденции роста экономики США стремительно снижались, у Amazon все было просто идеально. В день, когда в Америке был зафиксирован обвал экономического роста на 33 процента, компания Amazon отчиталась о фиксации прибыли в 5 миллиардов долларов лишь за один квартал. Эта сумма стала на 40 процентов выше, чем в прошлом году.

Количество потенциальных клиентов у компании существенно выросло во время пандемии, а это не удивительно. Находясь дома на карантине, только и остается, как заказывать что-нибудь через интернет.

Доходы во время коронавируса начали увеличиваться также и у онлайн покер-румов, тот же Пати Покер смог привлечь огромное количество новых игроков, предложив им выгодные условия и щедрые бонусы.

Как дела у Faceebook во время пандемии

В июле на социальную сеть обрушился самый настоящий шквал критики со стороны огромного количества рекламодателей из-за хейтерских высказываний. Однако во втором квартале доходы с продажи рекламы поднялись на 10 процентов и составили 18 миллиардов долларов. Стоимость акций компании выросла на 8 процентов.

Многие аналитики заявляли, что для Facebook этот год будет не самым лучшим, в результате чего социальную сеть ждет спад доходов. В действительности же оказалось, что компании удалось показать плюс, рост прибыли составил 11 процентов. Доход хоть и есть, однако по сравнению с предыдущими периодами, эти цифры стали самыми низкими.

Марк Цекерберг заявил на конференции с инвесторами о том, что за квартал компании удалось получить рекордное количество рекламодателей – 9 миллионов. Что касается реакции правительства страны на пандемию, то подход к решению этой проблемы Цукерберг встретил с критикой, заявив при этом, что большинство работников компании останутся работать на удаленке в ближайшем будущем.

Выручка Apple во время COVID-19 растет

Что касается компании Apple, то за третий квартал прибыль составила около 60 миллиардов долларов. Столь внушительная сумма явно ввела Уолл-стрит в легкий шок.

Увеличить продажи удалось благодаря старту реализации доступного для всех желающих iPhone SE, его цена крайне привлекательна, что существенно увеличило спрос.

Тим Кук, занимающий должность генерального директора компании, заявил, что добиться столь рекордных доходов удалось благодаря внушительному роста как услуг и продуктов, так и существенному развитию деятельности Apple в различных географических сегментах.

Подводя итоги





На состоявшихся слушаниях антимонопольного комитета Конгресс выступил с заявлением, в рамках которого обвинил крупные технологические корпорации в излишней власти. Жалобы были направлены на различные аспекты деятельности компаний, однако в целом, критиковался факт того, что корпорации вроде Google и Facebook пользуются своим доминирующим положением, чтобы избавиться от конкурентов и искусственно завышать цены для потенциальных покупателей.

Один из аналитиков компании по социальным стратегиям выступил на слушании с мнением о том, что Facebook пока может и является лидером в своей нише и своей аудитории, однако мир не стоит на месте. Если социальная сеть не будет взаимодействовать с рекламодателями и правительством, не будет пытаться доказать им что действует полностью прозрачно и этично, вполне вероятно, что говорить о лидерстве Facebook в своем сегменте не придется.

Определенно точно можно сделать вывод, что коронавирус стал самым настоящим благом для таких технологических монстров, которые были представлены в данном материале. Доходы Amazon существенно выросли, так как массу людей стали больше заказывать товары через интернет. Facebook похвастался тем, что у него выросла аудитория до 2,7 миллиардов пользователей в месяц.