В Англии возобновят выпуск спорткаров 1950-х годов

Фирма Vanwall Group, называющая себя наследником одноименной британской гоночной команды, объявила о выпуске шести винтажных спорткаров. Серию коллекционных родстеров посвятят 62-летию победы Vanwall в Кубке конструкторов чемпионата Формулы-1, причем собирать машины будут по оригинальным чертежам 1950-х.



Vanwall вошла в истории автоспорта как первая британская команда-победитель Гран-при Формулы-1 и золотой призер первого в истории чемпионата Кубка конструкторов. В 1958-м пилоты Vanwall сэр Стирлинг Мосс и Тони Брукс выиграли по три гонки, даже несмотря на то, что их одноместные VW 5 были не такими мощными, как Ferrari Dino.



Сохранить баланс производительности и бороться на равных с итальянцами помогли сконструированное Колином Чепменом шасси, замена барабанных тормозов дисковыми и глубокая аэродинамическая проработка кузова — за неё отвечал знаменитый специалист по аэродинамике Фрэнк Костин.



Каждая из шести новых машин будет полностью идентична этим болидам, а их постройкой займется реставрационная мастерская Hall and Hall из английского графства Линкольншир. Vanwall Group обещает использовать только оригинальные чертежи и планы, в том числе ставить на родстеры аутентичные двигатели. Это «четверки» 2.5 мощностью около 270 лошадиных сил.



Родстеры будут собирать вручную, поэтому оцениваются «Вэнволлы» в 1,65 миллиона фунтов стерлингов (166,4 миллиона рублей) каждый — и это без учета НДС. Пять машин попадут в руки коллекционеров, шестая станет частью команды Vanwall Historic Racing. Первый клиентский экземпляр покажут в течение полутора лет, а затем в компании обещают подумать о дорожной модели и собственной гоночной программе.



Владелец Vanwall Group, Иэн Сандерсон, в прошлом победитель мирового чемпионата по гонкам морских катеров. Ему также принадлежит фирма Lightning Car Company, единственная модель которой — электрическое купе Lightning GT, так и не пошедшее в серию.

