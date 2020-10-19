В Днепре школы уйдут на каникулы с 22 октября

В Днепре школы уходят на осенние каникулы с 22 по 30 октября с учетом эпидемиологической ситуации, сообщила начальник управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Оксана Салогуб.



"В течение последних 10 дней в школах города фиксируется положительная динамика: уменьшается количество случаев подтверждения коронавируса у учащихся - от 144 до 105 и заболевания ОРВИ - от 164 до 122 человек. Классы постепенно выходят из самоизоляции", - приводит слова Салогуб пресс-служба горсовета.



В то же время, по информации горсовета, ученики школ с 22 по 30 октября пойдут на осенние каникулы.



Она отметила, что уже 25 октября в помещении учебных заведений пройдут местные выборы, поэтому сейчас проводятся все необходимые меры безопасности участников образовательного процесса и избирателей в условиях карантина.



"Проведение противоэпидемических мероприятий на особом контроле. Учебные заведения, в которых расположены избирательные комиссии и помещения для голосования, обеспечены дезсредствами для рук и поверхностей, средствами индивидуальной защиты, одноразовыми перчатками для членов избирательных комиссий. Будет проводиться регулярная уборка и проветривание помещений, температурный скрининг всех посетителей учебных заведений. После окончания работы избирательных комиссий будет проведена дезинфекция помещений школ", - добавила начальник управления образования.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины рекомендовал учреждениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, с дальнейшим переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.



В административно-территориальных единицах, в которых установлены "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников.



15 октября государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, которым отнесла г.Днепр к "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

