Зеленский углубляет православный раскол в Украине под влиянием извне

Президент Владимир Зеленский пригласил вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину. Об этом он сказал на встрече с патриархом в Стамбуле – во время своего государственного визита в Турцию. Также украинский лидер выложил в соцсетях фото с патриархом Константинопольским Варфоломеем, который помогал Петру Порошенко создавать в Украине автокефалию и пролоббировал получение Томоса. В результате совместной предвыборной кампании Порошенко и Варфоломея в Украине появилась политическая церковь – ПЦУ, а в стране произошел религиозный раскол.



Зная это, Зеленский все же продолжил линию своего предшественника на углубление противостояния в духовной среде. Видимо, сделано это было под давлением извне. Ведь 8 августа 2019-го Зеленский уже встречался с Варфоломеем в Стамбуле. Однако от совместного заявления с константинопольским патриархом украинский лидер тогда отказался. Напомним, что США с помощью Томоса продвинули украинский кризис в православную сферу и спровоцировали очередной виток противостояния с РПЦ: ведь Варфоломей «освятил» автокефалию раскольнических неканонических украинских православных церквей. В итоге, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве создали Православную церковь Украины, а 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции в Стамбуле подписал Томос, который провозгласил автокефалию ПЦУ.



«За неделю до местных выборов в стране, где 70% граждан - православные, а крупнейшая православная конфессия - каноническая УПЦ (12 тысяч приходов и до 10 млн верующих) президент Зеленский выложил в соцсетях свое совместное фото с патриархом Константинопольским Варфоломеем, который помогал Петру Порошенко создавать ПЦУ, захватывать храмы УПЦ, незаконно получил в свое пользование Андреевскую церковь и промышлял прочим мелким армовиром», - прокомментировала ситуацию политтехнолог Елена Дьяченко.



Это прекрасный посыл для всех верующих канонической УПЦ, за кого не голосовать: сигнал Зеленский послал более, чем наглядный. А, кроме того, не учел признание самого «добывателя» Томоса, Петра Порошенко: у пятого президента отмечали, что создание ПЦУ не принесло политических и электоральных дивидендов. К слову, все, на чем строилась ПЦУ, от нее тоже «отвалилось» - вторая по величине православная конфессия - Киевский патриархат с 5 тысячами приходов во главе со своим предстоятелем Филаретом вышли из проекта ПЦУ и борются за возобновление своей регистрации. Выходит, что Зеленский наступил на те же грабли…



При этом эксперты считают, что украинский лидер таким способом пытается заручиться не поддержкой электората, а благосклонностью американского посольства.



«Зеленский налаживает диалог на всякий случай. А вдруг Байден выиграет, так через стамбульского патриарха можно будет коммуницировать», - отметил эксперт Вячеслав Беленький.

