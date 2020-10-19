СБУ заблокировала 2,5 тыс веб-ресурсов

Служба безопасности Украины в январе-сентябре заблокировала 2,5 тыс. веб-ресурсов, которые использовались в преступных целях. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила СБУ.



За это же время нейтрализовано 460 кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры.



При этом обезврежено 20 хакерских группировок, привлечено к уголовной ответственности 20 граждан и осуждены трое.



По материалам киберподразделения СБУ начато 408 уголовных производств. Из них 106 дел по несанкционированному вмешательству в работу компьютеров и автоматизированных сетей (ст.361, 362, 363 УК).

