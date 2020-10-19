В Австралии фиксируют антирекорд смертности из-за нападения акул

В Австралии с начала года в результате нападения акул погибли семь человек, что является рекордно высоким показателем за почти 90 лет, передает УНН со ссылкой на CNN.



"В этом году в Австралии акулы убили 7 человек, больше всего с 1934 года", - сообщают журналисты.



Так, нападения произошли в нескольких штатах, включая Квинсленд и Новый Южный Уэльс. С семи, две жертвы пропали без вести - их тела так и не были обнаружены.



Для сравнения, сообщается, что в 2019 году в Австралии не было случаев смертей от нападений акул. За годы до этого ежегодно регистрировали только одну или две смерти.



Есть несколько возможных объяснений всплеска смертности в этом году - некоторые эксперты отмечали, что годовые показатели всегда колеблются, и это могло быть просто неудачным совпадением. Но есть еще один возможный виновник - климатический кризис.



"По мере того, как океаны нагреваются, целые экосистемы разрушаются и вынуждены адаптироваться. Рыбы мигрируют туда, где никогда раньше не бывали. Поведение видов меняется. И по мере того, как морской мир трансформируется, акулы преследуют свою добычу и приближаются к берегам, которые популярны среди людей", - пишут журналисты.

