Трамп назвал армян "прекрасными бизнесменами" и похвалил за любовь к родине

Американский президент Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Невада похвалил деловитость армянского народа и его верность своей родине.



Об этом сообщает "Интерфакс".



"Они хорошие люди, они также прекрасные бизнесмены", - заявил Трамп, выступая на митинге в Карсон-Сити.



"Вы (армяне - Ред.) сильны духом... У людей из Армении сильное чувство приверженности своей стране", - сказал американский президент.



Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон "работает (с армянами - Ред.) над рядом вопросов", однако при этом не уточнил, над чем именно.



В то же время на митинге не упоминались какая-либо информация о конфликте в Нагорном Карабахе.

