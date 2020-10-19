В Карпатах выпало до 7 см снега
В Карпатах в понедельник, 19 октября, выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7 сантиметров, на горе Пип Иван ограничена видимость.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook и свидетельствуют камеры snig.info.
В частности, пользователь Василий Молдавчук опубликовал видео, на котором видно, что на Драгобрате метель, земля покрыта снегом.
Кроме того, по состоянию на 9:50 18 октября на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 50 м.
"Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха -2", - сказано в сообщении.
Источник: РБК-Украина
16:13