Ученые выяснили слабое место коронавируса

Ученые выяснили, что коронавирус использует "молекулярные ножницы", без которых он не сможет размножаться и отключать белки человека, важные для иммунного ответа. Об этом сообщается в результатах исследования международной группы ученых США и Польши, опубликованных в журнале ScienceAdvances.



Отмечается, что это слабое место SARS-CoV-2, которое может стать мишенью для новых лекарственных препаратов.



"Молекулярными ножницами" является фермент SARS-CoV-2-PLpro, который стимулирует высвобождение белков, необходимых для репликации вируса, а также подавляет такие молекулы, как цитокины и хемокины, которые играют роль сигналов для активации иммунной системы, чтобы та атаковала инфекцию. Фермент разрезает убиквитин и ISG15, нарушая их функции.



Как выяснили исследователи, SARS-CoV-2-PLpro можно заблокировать двумя ингибиторами - VIR250 и VIR251. Эти соединения распознают только коронавирусный белок и не реагируют на другие подобные белки в организме человека.



То, как действует SARS-CoV-2-PLpro, отличает новый коронавирус от SARS-CoV-1 и MERS, которые имеют аналогичные ферменты. Однако ученые не знают, играет ли эта особенность решающую роль в том, что коронавирусы по-разному влияют на человека.

