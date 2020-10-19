Ситуация с коронавирусом в Харькове критическая - глава ОГА

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что Харьков повторяет итальянский сценарий по ситуации с коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook .



"Друзья, шутки закончились. С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально в "красной" зоне карантина. Во-первых, это означает, что ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные меры в соответствии с требованиями Кабинета министров Украина, - отметил Кучер.



Он также отметил, что обязательным является соблюдение всеми без исключения гражданами противоэпидемиологических требований: соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах, регулярное мытье рук и использование антисептических средств.



"Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", - отметил Кучер.

