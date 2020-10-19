В России начались исследования на людях третьей вакцины от коронавируса

В российском Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН в понедельник приступили к клиническим исследованиям своей вакцины против Covid-19 в Кирове.



Об этом на пресс-конференции, которая прошла на базе Кировского государственного медицинского университета, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.



По его словам, всего в испытания примут участия 70 добровольцев в возрасте от 20 до 47 лет. Сегодня утром они были помещены в клинику Кировского государственного медицинского университета. Для исследования их 200 добровольцев были отобраны лица, которые наиболее подходили для проведения вакцинации. Главным условием было их абсолютное здоровье.



Кроме Кирова и Новосибирска, исследование планируется проводить в Санкт-Петербурге.



Отметим, что вакцина, разработанная центром имени Чумакова, — цельновирионная. В ней используются либо ослабленные вирусы, которые не могут вызвать инфекционные заболевания, либо убитые. Ее испытания начались 6 октября в Новосибирске, через три дня Ишмухаметов рассказал, что у добровольцев нет нежелательных явлений, только болезненность в месте инъекции. После вакцинации добровольцев изолируют в стационаре на 16 дней. Планируется, что клинические исследования закончатся в ноябре 2020 года.

