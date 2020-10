В США закрылся третий банк в этом году

Регулирующие органы американского штата Флорида прекратили деятельность First City Bank of Florida, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).



Обанкротившийся банк долгое время испытывал проблемы с капиталом и качеством активов, и его закрытие не связано с текущими негативными экономическими условиями, возникшими из-за пандемии коронавируса, отмечается в сообщении.



Депозиты First City Bank of Florida по договоренности с FDIC перейдут United Fidelity Bank (штат Индиана). Владельцы депозитов закрытой финансовой организации автоматически становятся вкладчиками United Fidelity Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.



На 30 июня 2020 года First City Bank of Florida располагал активами на сумму около $134,7 млн, объем вкладов составлял $131,4 млн.



По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $10 млн.



First City Bank of Florida стал третьим банком, закрытым в США с начала 2020 года.



FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец второго квартала 2020 года участвовали 5066 банков и сберегательных учреждений.



Число проблемных банков в США на 30 июня составляло 52 против 54 в марте, в то время как на конец прошлого года их насчитывалось 51 (минимальное количество с четвертого квартала 2006 года). Максимальный уровень в 888 подобных финансовых институтов был зафиксирован в первом квартале 2011 года.



Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за второй квартал на $1,4 млрд и достиг рекордных $114,7 млрд.