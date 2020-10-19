В ЕС резко ухудшили прогноз по падению экономики

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом, сообщает Reuters.



Она отметила, что "мягкий" сценарий прогноза развития экономики в 2020 году, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, "уже устарел".



Лагард отметила, что карантинные ограничения в странах Европы, придают неопределенности для предприятий и домохозяйств.



"Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой должны оставаться в действии столько времени, сколько это необходимо", - добавила она.



Поэтому правительствам, по ее мнению, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную политику.

