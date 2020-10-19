Таунхаусы в Киеве — где лучше

Таунхаус в коттеджном поселке в Киеве - элитный многоквартирный дом, основная изюминка которого сводится в наличии отдельного входа в квартиры и небольшой приусадебной территории. Такая недвижимость бывает следующих типов:

блокированная постройка, когда два соседних здания имеют общую стену;

раздельные здания, но в этом варианте они внешне не отличаются друг от друга, поэтому весь поселок получается единым огромным домом.

Такую недвижимость могут позволить себе состоятельные покупатели. Сегодня для подбора таунхаусов вовсе не обязательно отправляться в офис продавца. Достаточно воспользоваться возможностями интернета. В сети можно найти массу объявлений, но самые выгодные предложения вы найдете на сайте Дом Риа.

Преимущества покупки танхаусов

Большим плюсом такого жилья считается сверхнизкие, по сравнению с коттеджами, коммунальные расходы. Вывоз отходов плюс благоустройство участка, капитальный ремонт — все эти расходы платить не каждый владелец, а все вместе.

Что касается иных выгод покупки таунхаусов, то:

выбрав такую недвижимость, вы получаете массу плюсов городского жилья – для большинства свежий воздух и отсутствие привычного шума города;

любой такой дом обойдется дешевле коттеджа аналогичного участка – для большинства покупателей это важное достоинство;

наличие индивидуальной парковки и собственного дворика на пару соток.

Где выгодно купить танхаусы в Киеве?

Все таунхаусы в Киеве от Dom Ria вы найдете на их сайте. Здесь представлен большой выбор недвижимости, которая продается по доступной стоимости. На выбор представлены таунхаусу с количеством комнат от 2 до 5 комнат. Такие объекты недвижимости относятся к категории элитных. В строительстве используется кирпич, что делает здания долговечными, прочными.